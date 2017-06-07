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Доменико Кришито: да, я говорил, что Италия для меня сейчас в приоритете

Защитник "Зенита" Доменико Кришито подтвердил информацию о том, что хочет вернуться в Италию.

– Да, я говорил, что хочу вернуться в Италию. Для меня это сейчас в приоритете.

– Когда вы всерьез задумались об уходе из "Зенита"?

– Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.

– Ваше решение связано с его итогами? "Зенит" второй год подряд пропускает Лигу чемпионов.

– Нет, нет. С результатами команды это никак не связано. Причина – только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.

– В числе претендентов на вас назывались разные клубы, в том числе "Наполи". А у вас есть предпочтения?

– Да. Мой приоритет – "Дженоа". Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов, – цитирует Кришито еженедельник "Футбол".
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 15:47
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(1)
№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:21) #
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Цитата: Городовой
Видимо новый контракт не предложили.В целом при российских флангах и не нужен.Поскольку в роли центрального смотрится слабо.Надо продавать.

вы видимо хороший селекционер, раз лучшего защитника зенита спокойно готовы продать...
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо новый контракт не предложили.В целом при российских флангах и не нужен.Поскольку в роли центрального смотрится слабо.Надо продавать.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 16:01) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Бавария»
Мудрое решение,дети должны расти в нормальном климате и избежать дебилизации в Питере,каждый хочет хорошего своим детям,срубил с Газпрома вполне достаточно,пора домой в тепло.
Регистрация: 20.05.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)
online

Доброго пути , итальянец. Лучшее что было у нас за эти годы. Бриллиант, а не защитник. Светлый - пусть останется твой образ таким здесь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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