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Доменико Кришито: да, я говорил, что Италия для меня сейчас в приоритете
Защитник "Зенита" Доменико Кришито подтвердил информацию о том, что хочет вернуться в Италию.
– Да, я говорил, что хочу вернуться в Италию. Для меня это сейчас в приоритете.
– Когда вы всерьез задумались об уходе из "Зенита"?
– Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.
– Ваше решение связано с его итогами? "Зенит" второй год подряд пропускает Лигу чемпионов.
– Нет, нет. С результатами команды это никак не связано. Причина – только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.
– В числе претендентов на вас назывались разные клубы, в том числе "Наполи". А у вас есть предпочтения?
– Да. Мой приоритет – "Дженоа". Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов, – цитирует Кришито еженедельник "Футбол".
– Да, я говорил, что хочу вернуться в Италию. Для меня это сейчас в приоритете.
– Когда вы всерьез задумались об уходе из "Зенита"?
– Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.
– Ваше решение связано с его итогами? "Зенит" второй год подряд пропускает Лигу чемпионов.
– Нет, нет. С результатами команды это никак не связано. Причина – только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.
– В числе претендентов на вас назывались разные клубы, в том числе "Наполи". А у вас есть предпочтения?
– Да. Мой приоритет – "Дженоа". Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов, – цитирует Кришито еженедельник "Футбол".
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