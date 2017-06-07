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Алексей Ребко подписал трехлетний контракт с "Араратом"

Экс-полузащитник московского "Спартака" Алексей Ребко сообщил "Р-Спорт", что подписал контракт со столичным клубом "Арарат" сроком на три года.

"Вся, я официально подписал контракт с "Араратом" сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть, плюс немаловажный факт, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Тут дом, семья. Вообще, много положительных факторов сыграли роль", - сказал Ребко.
Теги: Ребко Спартак
Сегодня, 17:38
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№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главный профсоюзник у футболистов


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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