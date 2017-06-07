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Василий Кульков: матч со с Чили станет для сборной России более серьезной проверкой
Бывший футболист сборной России и СССР Василий Кульков высказался относительно предстоящего товарищеского матча национальной команды против Венгрии.
"Сборная Чили - соперник совершенно иного уровня. Южноамериканцы сильнее венгров. В пятничном поединке на первый план будут выходить число индивидуальные качества наших игроков.
Этот матч станет для сборной России более серьезной проверкой. Нашей сборной придется тяжело, это бесспорно", - цитирует Кулькова "Газета.ru".
"Сборная Чили - соперник совершенно иного уровня. Южноамериканцы сильнее венгров. В пятничном поединке на первый план будут выходить число индивидуальные качества наших игроков.
Этот матч станет для сборной России более серьезной проверкой. Нашей сборной придется тяжело, это бесспорно", - цитирует Кулькова "Газета.ru".
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