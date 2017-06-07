Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Василий Кульков: матч со с Чили станет для сборной России более серьезной проверкой

Бывший футболист сборной России и СССР Василий Кульков высказался относительно предстоящего товарищеского матча национальной команды против Венгрии.

"Сборная Чили - соперник совершенно иного уровня. Южноамериканцы сильнее венгров. В пятничном поединке на первый план будут выходить число индивидуальные качества наших игроков.

Этот матч станет для сборной России более серьезной проверкой. Нашей сборной придется тяжело, это бесспорно", - цитирует Кулькова "Газета.ru".
Теги: Кульков Сборная России
Сегодня, 22:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.