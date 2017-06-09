Защитник "Аталанты" Конти может стать игроком "Милана"

Защитник "Аталанты" Андреа Конти в ближайшее время может пополнить состав "Милана", сообщает Sky Sport Italia."Аталанта" хочет получить за своего футболиста 20 млн евро.В минувшем сезоне Конти провёл в чемпионате Италии 33 матча и забил 8 мячей.