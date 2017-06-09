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Защитник "Аталанты" Конти может стать игроком "Милана"

Защитник "Аталанты" Андреа Конти в ближайшее время может пополнить состав "Милана", сообщает Sky Sport Italia.

"Аталанта" хочет получить за своего футболиста 20 млн евро.

В минувшем сезоне Конти провёл в чемпионате Италии 33 матча и забил 8 мячей.
Теги: Аталанта Милан Трансферы
Сегодня, 06:18
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