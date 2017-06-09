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Леонид Слуцкий: когда ушел из сборной и ЦСКА, мои друзья сказали, что я спятил
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свое решение начать работу в Англии.
"В прошлом году, когда я ушел из сборной России и ЦСКА, мои друзья сказали, что я спятил. Но работа в Англии – настоящий вызов для меня. Смогу ли я тренировать здесь? Смогу ли я работать на иностранном языке, который вообще не знал еще 6 месяцев назад?
Для меня важно понимать моих игроков, мое руководство, моих болельщиков. Вы можете прийти ко мне в гости, у меня всегда включен английский канал на ТВ. Я патриот своей страны, но мне требовался вызов в карьере.
В другой стране важно понимать культуру, обычаи и традиции. Я старался жить обычной жизнью в Лондоне, катался на метро, ходил в театры. Мне нужно знать все о культуре и жизни в Англии, чтобы быть успешным. Я поездил по стране, посетил различные исторические места.
Успешная карьера здесь будет намного важнее моих прошлых достижений в России, где я работал со сборной, трижды выигрывал чемпионство и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Абрамович мой друг, он очень помог мне в Англии, благодарен ему за поддержку. Он дал мне много советов о том, как вести себя с владельцами клубов, игроками, тренерами.
Я готов к работе в чемпионшипе. Понимаю, что у меня недостаточно опыта, чтобы работать в АПЛ – лучшей лиге в мире. Конечно, я хотел бы попасть в клуб из АПЛ, но готов начать и со второго дивизиона. Возможно, кому-то покажется странным мое желание, но это вызов для меня, возможность сделать шаг вперед.
Возможно, я первый российский тренер, который уехал работать за рубежом. Российский футбол не так хорошо известен на международном уровне. В России тренерам хорошо платят, поэтому зачем им уезжать в другие страны? Но я приехал в Англию не ради денег, я хочу получить новый опыт, насладиться новыми ощущениями. Надеюсь, что меня ждет успешная работа в Англии", – сказал Слуцкий.
Sports.ru
"В прошлом году, когда я ушел из сборной России и ЦСКА, мои друзья сказали, что я спятил. Но работа в Англии – настоящий вызов для меня. Смогу ли я тренировать здесь? Смогу ли я работать на иностранном языке, который вообще не знал еще 6 месяцев назад?
Для меня важно понимать моих игроков, мое руководство, моих болельщиков. Вы можете прийти ко мне в гости, у меня всегда включен английский канал на ТВ. Я патриот своей страны, но мне требовался вызов в карьере.
В другой стране важно понимать культуру, обычаи и традиции. Я старался жить обычной жизнью в Лондоне, катался на метро, ходил в театры. Мне нужно знать все о культуре и жизни в Англии, чтобы быть успешным. Я поездил по стране, посетил различные исторические места.
Успешная карьера здесь будет намного важнее моих прошлых достижений в России, где я работал со сборной, трижды выигрывал чемпионство и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Абрамович мой друг, он очень помог мне в Англии, благодарен ему за поддержку. Он дал мне много советов о том, как вести себя с владельцами клубов, игроками, тренерами.
Я готов к работе в чемпионшипе. Понимаю, что у меня недостаточно опыта, чтобы работать в АПЛ – лучшей лиге в мире. Конечно, я хотел бы попасть в клуб из АПЛ, но готов начать и со второго дивизиона. Возможно, кому-то покажется странным мое желание, но это вызов для меня, возможность сделать шаг вперед.
Возможно, я первый российский тренер, который уехал работать за рубежом. Российский футбол не так хорошо известен на международном уровне. В России тренерам хорошо платят, поэтому зачем им уезжать в другие страны? Но я приехал в Англию не ради денег, я хочу получить новый опыт, насладиться новыми ощущениями. Надеюсь, что меня ждет успешная работа в Англии", – сказал Слуцкий.
Sports.ru
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