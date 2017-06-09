Вратарь Никита Медведев покинул ФК "Ростов"

Вратарь Никита Медведев покинул "Ростов", информирует клубная пресс-служба."В составе нашей команды Никита дебютировал в премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах "Ростова" и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений", - говорится в сообщении "Ростова".