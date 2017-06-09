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Вратарь Никита Медведев покинул ФК "Ростов"

Вратарь Никита Медведев покинул "Ростов", информирует клубная пресс-служба.

"В составе нашей команды Никита дебютировал в премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.

Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах "Ростова" и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений", - говорится в сообщении "Ростова".
Теги: Ростов Медведев
Сегодня, 10:51
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(1)
№10 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ростов играл под честное слово К.Б. Бердыева...денег не платят..в бюджете областном нет..
или продать кому то или , даже, не ФНЛ....
Регистрация: 6.09.2013
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:22) #
  • +2
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online

Федун уже не раз вспотел.Что было бы, если Курбан Байрам был тренером Спартага.
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
В Локо вроде как переходит


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№7 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 11:12) #
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Бердыев в своем репертуаре, ничего после него не остается(
Регистрация: 20.06.2008
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:03) #
  • +4
  •  (6)
online

Похоже, кандидат на роль "Томи" в этом сезоне практически определился...
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 11:02) #
  • +2
  •  (2)

Даже не пытаются никого удержать)
Тупо ждут деньги от лч и области на новый сезон, и вперёд за новыми распилами)
Рабочая схема)
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зато долгов по зарплате не будет)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:58) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Губер Голубев уходит в Москву,поэтому забил на команду и они по тихому бегут, но Медведев зря уходит он ещё очень "сырой" вратарь.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№2 Написал: Академия (Сегодня, 10:56) #
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ух, третий за сегодня
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
что с Ростовом будет, руководители? Вторым составом в ФНЛ захотели???
Регистрация: 31.05.2016
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