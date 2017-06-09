Сергей Рыжиков: говорят, в Казань переезжает Сослан Джанаев? Добро пожаловать!

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал предварительный календарь премьер-лиги.– Говорят, что в Казань переезжает Сослан Джанаев? Добро пожаловать! Тренерский штаб со всеми разберется и никого не обидит.– От нас и в прошлом году многого ждали. Старого тренера сняли, а нового еще не назначили. Ожиданий будет не больше, чем в прошлом году. Чем больше ожидания – тем сильнее разочарование. Поэтому надо идти мелкими шагами.– Отличный календарь! Мне очень нравится. Жаль только, что начинаем с "Краснодаром" не на выезде. Очень хотелось посмотреть на их стадион. Все команды уже там по два раза сыграли, а мы только 13 мая. А вообще, проблем никаких – со всеми играть дома и в гостях.