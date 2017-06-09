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Сергей Рыжиков: говорят, в Казань переезжает Сослан Джанаев? Добро пожаловать!

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал предварительный календарь премьер-лиги.

– Говорят, что в Казань переезжает Сослан Джанаев? Добро пожаловать! Тренерский штаб со всеми разберется и никого не обидит.

– От команды очень большие ожидания.

– От нас и в прошлом году многого ждали. Старого тренера сняли, а нового еще не назначили. Ожиданий будет не больше, чем в прошлом году. Чем больше ожидания – тем сильнее разочарование. Поэтому надо идти мелкими шагами.

– У "Рубина" очень тяжелый календарь на старте.

– Отличный календарь! Мне очень нравится. Жаль только, что начинаем с "Краснодаром" не на выезде. Очень хотелось посмотреть на их стадион. Все команды уже там по два раза сыграли, а мы только 13 мая. А вообще, проблем никаких – со всеми играть дома и в гостях.

СЭ
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Чтобы кого-то подписать, надо еще пол команды выгнать. И Нестеренко на выход чтоли?
Регистрация: 5.08.2015
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