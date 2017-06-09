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Контракт Марата Измайлова с "Араратом" рассчитан на один год

Полузащитник Марат Измайлов подписал контракт с ФК "Арарат" сроком на один год, сообщил вице-президент по информационной политике столичного клуба Андраник Керопян.

"Контракт Измайлова с "Араратом" рассчитан на один год. Таких громких имен, наверное, больше не будет в "Арарате". Но в футболе все может произойти, все меняется очень быстро.

Комплектация состава продолжается. Президент и тренерский штаб во главе с Сергеем Булатовым постоянно на связи и занимаются формированием состава", - цитирует Керопяна "Р-Спорт".
Теги: Арарат Измайлов
Сегодня, 13:53
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:36) #
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Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 1.06.2017
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