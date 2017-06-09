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"Ростов" подписал контракт с Леонидом Кучуком, Кириченко останется в штабе

Футбольный клуб "Ростов" заключил контракт Леонидом Кучуком. Соглашение подписано по системе "1+1", информирует пресс-служба дончан.

Помогать специалисту в "Ростове" будут: Виталий Витальевич Милютин (тренер по физподготовке), Иван Зиновьевич Федык (тренер по тактике), Евгений Геннадьевич Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Викторович Клещенко (тренер) и Дмитрий Сергеевич Кириченко (тренер).

Теги: Ростов Кучук
Сегодня, 14:21
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№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
Потому что не получится как в Ростове.

Вообще то уже получалось и гораздо лучше.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тренерский штаб собрали, а кто играть то будет? пол команды ушло, денег на новых игроков мало, чемпионат через месяц с небольшим


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: safonas (Сегодня, 14:34) #
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online

довольно таки хороший вариант, главное чтобы финансирование было


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Torchok828
не поможет

Рубину- вырезано-->вырезано сосать в этом сезоне, и к лету 18го гнать ссаными тряпками Курбана с его шайкой,изваляв в смоле и перьях!
Потому что не получится как в Ростове.
У нас казачий ДУХ, а вы там в Казани беляши жарить тока умеете,а не в футбол!

Шас мы посмотрим,где всплыет Джанаев.
Если в Рубине-то он КРЫСА.
Ждем-с новостей.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
сегодня День Леонидов
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А кто по работе с судьями?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Сегодня, 14:24) #
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не поможет


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009
№1 Написал: mustang (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а вот это уже очень интересно
допускаю что ростов не опуститься ниже 5 места
Регистрация: 23.12.2015
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