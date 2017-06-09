"Ростов" подписал контракт с Леонидом Кучуком, Кириченко останется в штабе

Футбольный клуб "Ростов" заключил контракт Леонидом Кучуком. Соглашение подписано по системе "1+1", информирует пресс-служба дончан.Помогать специалисту в "Ростове" будут: Виталий Витальевич Милютин (тренер по физподготовке), Иван Зиновьевич Федык (тренер по тактике), Евгений Геннадьевич Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Викторович Клещенко (тренер) и Дмитрий Сергеевич Кириченко (тренер).