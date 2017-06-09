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"Луч-Энергия" заменит "Читу" в новом сезоне ФНЛ

Согласно утвержденному проекту календаря ФНЛ первенство сезона-2017/18 начнется 8 июля, а завершится 12 мая.

Также стало официально известно, что вылетевший "Луч-Энергия" заменит "Читу" в ФНЛ в новом сезоне, передает пресс-служба лиги.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 14:28
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№1 Написал: debil (Сегодня, 14:32) #
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Кто куда вылетил и к то ког заменит..вызывайте фурсенко он все разьяснит ..
Регистрация: 30.06.2016
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