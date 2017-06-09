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Франк Де Бур может возглавить "Кристал Пэлас"

Бывший главный тренер "Интера" Франк Де Бур может стать наставником "Кристал Пэлас", информирует Sky Sports.

Сообщается, что голландец уже ведет переговоры с английским клубом. Напомним, что в минувшем сезоне лондонцы заняли 14-е место в АПЛ.
Теги: Кристал Пэлас
Сегодня, 21:12
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