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22:00
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (2)
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (2)
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Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл" (8)
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Лучано Спаллетти возглавил "Интер" (6)
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Курбан Бердыев: надеюсь, болельщики "Ростова" с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин" (19)
Курбан Бердыев: надеюсь, болельщики "Ростова" с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин" (19)
Франк Де Бур может возглавить "Кристал Пэлас"
Бывший главный тренер "Интера" Франк Де Бур может стать наставником "Кристал Пэлас", информирует Sky Sports.
Сообщается, что голландец уже ведет переговоры с английским клубом. Напомним, что в минувшем сезоне лондонцы заняли 14-е место в АПЛ.
Сообщается, что голландец уже ведет переговоры с английским клубом. Напомним, что в минувшем сезоне лондонцы заняли 14-е место в АПЛ.
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