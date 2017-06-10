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Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в чемпионат Италии, передает Tuttosport.
Сообщается, что в услугах шведского футболиста заинтересован "Милан".
Напомним, что Златан Ибрагимович уже выступал за "Милан" в период с 2010 по 2012 год. В 85 матчах он забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.
Сообщается, что в услугах шведского футболиста заинтересован "Милан".
Напомним, что Златан Ибрагимович уже выступал за "Милан" в период с 2010 по 2012 год. В 85 матчах он забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.
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