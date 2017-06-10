Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может вернуться в чемпионат Италии, передает Tuttosport.Сообщается, что в услугах шведского футболиста заинтересован "Милан".Напомним, что Златан Ибрагимович уже выступал за "Милан" в период с 2010 по 2012 год. В 85 матчах он забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.