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Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Marca.

Шведский форвард, которые сейчас залечивает травму колена, переедет в Калифорнию и успеет набрать форму к следующему сезону МЛС.

Ранее Ибрагимович покинул "МЮ".
Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
Сегодня, 12:05
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№1 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Бавария»
А как же Зенит? Они же подписались на инстаграм
Регистрация: 20.05.2017
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