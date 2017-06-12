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СМИ: Никита Медведев будет выступать за "Локомотив"

Вратарь Никита Медведев стал игроком "Локомотива", информирует Transfermarkt.

Напомним, ранее "Ростов" объявил об уходе 22-летнего стража ворот на правах свободного агента.
Теги: Медведев Трансферы Локомотив
Сегодня, 11:56
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№12 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Обидно, растащили Ростов ((
Регистрация: 20.02.2010
№11 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ждем в основе.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№10 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
лично моё мнение вратарь более чем средний


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот и кончился Ростов))
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 12:54) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
Если правда, то хорошая новость - по играм за Ростов понравился, думаю у него есть все шансы потеснить Гилю, либо расшевелить его конкуренцией - и так и так будет плюсом для команды
Регистрация: 23.03.2016
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:29) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Гиля, Коченков, Лобанцев, теперь еще и Медведев.
Похоже кого-то из двух последних придется отдавать в аренду.
Пристально не следил за его игрой, но надеюсь он нам сможет помочь.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
«Ростов»
Жалко что ушел из Ростова. В Ростове играл бы в основе или через матч с Абаевым.
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:24) #
  • +2
  •  (4)

Медведеву надо играть а не сидеть на лавке. В Локомотиве больше шанс что присядет.
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Похоже русскому бразильцу придется искать новую команду...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
smile бред полный зачем ему это чтобы сидеть под Гилерме

А может этот псевдо русский будет сидеть под Медведевым?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: jeck324 (Сегодня, 12:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
smile бред полный зачем ему это чтобы сидеть под Гилерме

Вполне может выиграть конкуренцию.


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
smile бред полный зачем ему это чтобы сидеть под Гилерме
Регистрация: 20.10.2011
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