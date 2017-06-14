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Лучший бомбардир "СКА-Хабаровск" останется в клубе

Форвард "СКА-Хабаровск" Руслан Корян подписал новый контракт с клубом.

"Мы стараемся демонстрировать зрелищный футбол. Любой тренер, работавший с командой в прошлом сезоне, шел от зрелища, которое должен давать футбол болельщикам.

Мы не слышали указаний любой ценой добиться результата. Все призывали получать удовольствие от футбола, играть, а не работать на поле. Я убежден, что именно такой подход в итоге принес нам результат - повышение в классе, дебют в Премьер-лиге. Еще бы отметил огромную самоотдачу игроков", - цитирует Коряна официальный сайт СКА.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 09:55
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