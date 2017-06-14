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СМИ: Дуглас Коста согласовал контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста близок к переходу в "Ювентус", информирует Sky Sport Italia.

Сообщается, что бразилец уже согласовал личный контракт с туринцами. Зарплата Косты в Турине составит около € 7 млн в год. "Ювентусу" осталось договориться о сумме отступных с "Баварией".
Теги: Коста Ювентус Трансферы
Сегодня, 10:57
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(1)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая новость..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:07) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Нехилая личка у него в Юве, боюсь представить сколько нашим надо было предложить...
Тут никакого фэйр-плея не хватит


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
только только на чемпе читал, что еще не договорились, так как Бавария 50 просит, а Юве от 40 предлагает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:59) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Коста,ты чё сделал! А как же зенит? они тебя уже в инстограме подписали! laughing
Регистрация: 1.06.2017
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