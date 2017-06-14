СМИ: Дуглас Коста согласовал контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста близок к переходу в "Ювентус", информирует Sky Sport Italia.Сообщается, что бразилец уже согласовал личный контракт с туринцами. Зарплата Косты в Турине составит около € 7 млн в год. "Ювентусу" осталось договориться о сумме отступных с "Баварией".