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Артем Дзюба проходит медосмотр с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба проходит медосмотр перед сбором "Зенита", информирует "Советский спорт".

Напомним, что футболист сборной России пропустит Кубок конфедераций по причине того, что у форварда были выявлены проблемы с коленом.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 11:38
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(1)
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:58) #
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Новый медицинский термин - "колено Дзюбы". Болит по желанию.
Регистрация: 6.10.2009
№7 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 12:10) #
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Корни не задеты?
Регистрация: 7.06.2017
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:10) #
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13 и 14 июня Артем пройдет обследование в Санкт-Петербурге, после чего все будет ясно. У него травма колена, но ситуация до конца не понятна. Поэтому будет проведено обследование. Но могу сказать, что она несерьезная. Думаю, он начнет сезон в составе команды, – сказал Сарсания. Это уже четвертый случай, когда Артем не может играть за сборную, но может играть за клуб. Написано об этом немало. Имеет право. Не имеет. Каждый давно нашел свою точку зрения. В этой истории, однако, есть одна странная деталь. Если человек не может играть за сборную, зачем его вызывают? Все давно понятно: в сборной колено болит, в клубе – нет. И ладно. Пусть так. Но зачем каждый раз вызывать игрока, зная, что он все равно покажет медсправку? Игнашевич завершил карьеру в сборной – его оставили в покое. Почему так же не поступить с Дзюбой? Спасибо, парень, за все, удачи в клубе, лечи больное колено. Точка. Но нет, перед каждым сбором зачем-то начинается этот цирк.
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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:54) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Откосил от сборной.
Школа Сарсании и Фурсенко.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Арес (Сегодня, 11:46) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Психиатр будет? С клептоманией - не пройдет smile


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 11:46) #
  • +1
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Болеет за:
«Бавария»
Уже здоров
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (3)

подлечился?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Пройти то пройдет, но ................ в составе?
Регистрация: 30.11.2015
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