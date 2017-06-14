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"Локомотив" объявил переходе Никиты Медведева

Вратарь Никита Медведев подписал пятилетний контракт с "Локомотивом". В минувшем сезоне Медведев выступал за "Ростов". В "Локо" Медведев перешел в статусе свободного агента.

"Команда усилена молодым российским вратарем, который провел отличный сезон в премьер-лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и "сухая" рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов!" — цитирует президента "Локомотива" Илью Геркуса официальный сайт клуба.
Теги: Локомотив Медведев
Сегодня, 18:48
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№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:55) #
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зря - под гилерме будет сидеть..
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
или Гиля разочаровал в этом чемпе и уйдет, или это очень и очень глупо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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