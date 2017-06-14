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Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (18)
"Локомотив" объявил переходе Никиты Медведева
Вратарь Никита Медведев подписал пятилетний контракт с "Локомотивом". В минувшем сезоне Медведев выступал за "Ростов". В "Локо" Медведев перешел в статусе свободного агента.
"Команда усилена молодым российским вратарем, который провел отличный сезон в премьер-лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и "сухая" рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов!" — цитирует президента "Локомотива" Илью Геркуса официальный сайт клуба.
"Команда усилена молодым российским вратарем, который провел отличный сезон в премьер-лиге. Не скрою, на нас произвела впечатление и "сухая" рекордная серия Никиты. В перспективе мы видим его в составе национальной команды. Желаем успехов!" — цитирует президента "Локомотива" Илью Геркуса официальный сайт клуба.
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