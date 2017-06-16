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Генеральный секретарь ФИФА: на Кубке конфедераций будут аншлаги на всех стадионах
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказал о темпах продаж билетов на матчи Кубка конфедераций.
"Сейчас 480 тысяч человек – наша аудитория, то есть 60%. В последний момент будут покупки билетов. У нас будут аншлаги на всех стадионах.
На завтра 44 тысячи билетов продано. На матч Россия – Португалия несколько недель тому назад все билеты продали", - заявила Самура.
Р-Спорт
"Сейчас 480 тысяч человек – наша аудитория, то есть 60%. В последний момент будут покупки билетов. У нас будут аншлаги на всех стадионах.
На завтра 44 тысячи билетов продано. На матч Россия – Португалия несколько недель тому назад все билеты продали", - заявила Самура.
Р-Спорт
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