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Генеральный секретарь ФИФА: на Кубке конфедераций будут аншлаги на всех стадионах

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказал о темпах продаж билетов на матчи Кубка конфедераций.

"Сейчас 480 тысяч человек – наша аудитория, то есть 60%. В последний момент будут покупки билетов. У нас будут аншлаги на всех стадионах.

На завтра 44 тысячи билетов продано. На матч Россия – Португалия несколько недель тому назад все билеты продали", - заявила Самура.

Р-Спорт
Сегодня, 12:40
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Только Скорых Помощей к Крестовскому побольше подгоните- не исключены массовые отравления бомжевыми отравляющими веществами.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: grisha (Сегодня, 12:44) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Фатме обещали сто процентов - но не сказали, что это будут военнослужащие и партработники ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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