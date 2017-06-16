Генеральный секретарь ФИФА: на Кубке конфедераций будут аншлаги на всех стадионах

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказал о темпах продаж билетов на матчи Кубка конфедераций."Сейчас 480 тысяч человек – наша аудитория, то есть 60%. В последний момент будут покупки билетов. У нас будут аншлаги на всех стадионах.На завтра 44 тысячи билетов продано. На матч Россия – Португалия несколько недель тому назад все билеты продали", - заявила Самура.