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Виталий Мутко: на стадионе "Санкт-Петербург" не нужен искусственный газон

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко прояснил ситуацию с газоном на арене "Санкт-Петербург".

"На таком шикарном стадионе не нужно класть искусственный газон, - приводит слова Мутко "Советский спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:57
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№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 13:44) #
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Вор: человек, который берет свое добро там, где его находит, — и никогда не находит его у себя.
Регистрация: 2.03.2017
№4 Написал: Арес (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЕРШ
Ещё до зимы закатают асфальтом и сделают платную парковку!

Статую сперва поставят перед входом. У нас - Гладиатор, а у них - скульптура Боярского, сидящего с гитарой, у ног - Бомжешляпа с накиданой туда мелочью smile

А не слабо 15 миллионам скинутся по тысченке? Сразу б все проблемы решили? stuck_out_tongue_closed_eyes Создали б АО "Новый стадион", сами б и проконтролировали


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё же лёд зальют ,как я и предполагал ! )


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
а вот министр новый наверное нужен


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 13:04) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ещё до зимы закатают асфальтом и сделают платную парковку! smiley
Регистрация: 1.06.2017
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