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Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в "Урале"

Бывший полузащитник "Ахмата" Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в "Урале", информируют "Известия".

Сообщается, что переговоры между клубом и представителями футболиста уже начались. По информации СМИ, интерес к Лебеденко также проявляют московское "Динамо" и "Рубин".
Теги: Лебеденко Трансферы Урал
Сегодня, 10:30
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