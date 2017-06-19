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СМИ: "Бавария" заинтересована в переходе Андрея Ярмоленко

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может перейти в "Баварию".

Как передает "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ, серьезная заинтересованность немецкого клуба в Ярмоленко существует.

В "Баварии" Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в "Ювентус".
Теги: Бавария Ярмоленко Трансферы
Сегодня, 11:19
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7
(1)
№7 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (3)
online

А что . Ярмоленко полузащитник.... Он давно забыл как нужно пахать на футбольном поле..да и класса не хватит что бы играть за СУПЕР КЛУБ ...а Бавария приглашает того ....кто может работать на футбольном поле 90 минут и дальше .... а этот футболист давно забыл что это такое ,его наверное ждут в Турции...Греции...Китае...и конечно на Кипре.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
КАМАЗ
И Дзюбу вместо Левандовского.
Регистрация: 23.01.2015
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (4)

Скорее поверю, что Головин в Арсенал перейдет sweat_smile
Регистрация: 29.08.2016
№4 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смешно, если только в раздевалку, форму и мячики носить
Регистрация: 30.08.2015
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая шутка.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
В "Баварии" Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту

smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да ну нах,,,)По другому назвать не могу.
Регистрация: 15.06.2016
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