Алексей Сорокин: нас ждет супераншлаг на игре Россия – Португалия

Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал организацию Кубка конфедераций.– Как ни странно, никаких проблем на старте Кубка конфедераций не возникло. Всё идет гладко. Ни одного нарекания от команд нам не поступало. Есть какие-то мелкие операционные моменты, но они заметны только нам, организаторам. Безусловно, по итогам турнира все эти ситуации мы разберем. А в целом, никаких особо тревожных моментов отметить нельзя.– Да, любителей футбола достаточно много. На игру Камерун – Чили, к примеру, пришло 33 тысячи человек. Это очень хороший показатель для матча, в котором не играет сборная-хозяйка турнира. Уже совсем скоро, 21 июня, на стадионе "Спартак" нас ждет супераншлаг на игре Россия – Португалия. А вообще, надеемся, уже по первым играм болельщики поймут, что у них есть возможность увидеть яркие, динамичные команды и хороший футбол, который при этом еще и отлично организован, – и еще пойдут в кассы покупать билеты.– Действительно, для всех нас и для ФИФА это что-то новое. Эта система уже была опробована в Южной Корее на чемпионате мира (U-20) и теперь используется на нашем турнире. Конечно, пока это выглядит не очень привычно, но зато справедливо.– Я бы не назвал это репетицией. Это – полноценный турнир. Просто он меньшего масштаба, чем чемпионат мира. А по количеству затраченных усилий, по функциональным показателям Кубок конфедераций не сильно отличается от мундиаля. Что же касается недостатков, то все выводы мы будем делать уже по окончании турнира.– Было принято решение, что в исполкоме РФС должен быть человек, который отвечает за связь с ФИФА и УЕФА. Руководство Российского футбольного союза предложило мне занять это место в исполкоме, и я очень благодарен им за доверие. Также был приятно удивлен итогами голосования: мою кандидатуру поддержали 96% делегатов.