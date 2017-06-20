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Алексей Сорокин: нас ждет супераншлаг на игре Россия – Португалия

Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал организацию Кубка конфедераций.

– Как ни странно, никаких проблем на старте Кубка конфедераций не возникло. Всё идет гладко. Ни одного нарекания от команд нам не поступало. Есть какие-то мелкие операционные моменты, но они заметны только нам, организаторам. Безусловно, по итогам турнира все эти ситуации мы разберем. А в целом, никаких особо тревожных моментов отметить нельзя.

– Несмотря на опасения, болельщиков на стадионах действительно много. Довольны посещаемостью?

– Да, любителей футбола достаточно много. На игру Камерун – Чили, к примеру, пришло 33 тысячи человек. Это очень хороший показатель для матча, в котором не играет сборная-хозяйка турнира. Уже совсем скоро, 21 июня, на стадионе "Спартак" нас ждет супераншлаг на игре Россия – Португалия. А вообще, надеемся, уже по первым играм болельщики поймут, что у них есть возможность увидеть яркие, динамичные команды и хороший футбол, который при этом еще и отлично организован, – и еще пойдут в кассы покупать билеты.

– Как вы отнеслись к введению видеоповторов в матчах?

– Действительно, для всех нас и для ФИФА это что-то новое. Эта система уже была опробована в Южной Корее на чемпионате мира (U-20) и теперь используется на нашем турнире. Конечно, пока это выглядит не очень привычно, но зато справедливо.

– Многие считают, что Кубок конфедераций – репетиция чемпионата мира. Удалось ли подметить недостатки, над которыми нужно будет поработать в преддверии мирового первенства?

– Я бы не назвал это репетицией. Это – полноценный турнир. Просто он меньшего масштаба, чем чемпионат мира. А по количеству затраченных усилий, по функциональным показателям Кубок конфедераций не сильно отличается от мундиаля. Что же касается недостатков, то все выводы мы будем делать уже по окончании турнира.

– На прошедшей конференции РФС вас избрали в исполком организации. Говорят, это произошло в преддверии вашего выдвижения в совет ФИФА…

– Было принято решение, что в исполкоме РФС должен быть человек, который отвечает за связь с ФИФА и УЕФА. Руководство Российского футбольного союза предложило мне занять это место в исполкоме, и я очень благодарен им за доверие. Также был приятно удивлен итогами голосования: мою кандидатуру поддержали 96% делегатов.

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Теги: Сорокин Сборная России
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