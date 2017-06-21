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Марко Верратти договорился о личном контракте с "Барселоной"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти договорился о личном контракте с "Барселоной", информирует Calciomercato.

Сообщается, что итальянец согласовал личные условия с каталонцами, однако теперь "Барселоне" стоит договориться с "ПСЖ". Футболист должен оказать давление на свой клуб, дабы тот принял 70-миллионное предложение "Барсы".
Теги: Верратти ПСЖ Барселона Трансферы
Сегодня, 18:02
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