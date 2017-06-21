Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти договорился о личном контракте с "Барселоной", информирует Calciomercato.Сообщается, что итальянец согласовал личные условия с каталонцами, однако теперь "Барселоне" стоит договориться с "ПСЖ". Футболист должен оказать давление на свой клуб, дабы тот принял 70-миллионное предложение "Барсы".