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Алексей Ионов: надеюсь, мы с "Динамо" пробьемся в Лигу чемпионов

Полузащитник "Динамо" Алексей Ионов рассказал о желании попасть с командой в еврокубки.

– На ваш взгляд, "Динамо" готово конкурировать в РФПЛ?

– У нас сильная команда, думаю, все будет хорошо, – сказал Ионов.

– За "Динамо" в ФНЛ удавалось следить? Какие впечатления?

– Да, смотрел матчи, когда это было возможно. Впечатления однозначные – "Динамо" было сильнее всех соперников по всем показателям. Итоговое первое место не вызывало сомнений, команда заняла его абсолютно заслуженно и с большим отрывом.

– Насколько вы довольны минувшим сезоном? Что получилось, что нет?

– По ряду причин далеко не все задуманное получилось. Но хотел бы сказать о другом. Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления – игра в Лиге чемпионов с ее накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с "Динамо" если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок.

ФК "Динамо" Москва
Теги: Ионов Динамо
Сегодня, 08:38
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№2 Написал: Долго (Сегодня, 09:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Несмотря на Ионова, Динамо может пробиться в ЛЧ... Ионов - питерский балласт, еще и надрессированный профессионально филонить в табуне. Продукт голубого пула, короче говоря


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 08:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лох - твоё место в пивбаре с папой !!!!
Регистрация: 19.04.2017
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