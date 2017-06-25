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Германия обыграла Камерун и заняла первое место в группе
В матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций – 2017 сборная Германии обыграла команду Камеруна.
Кубок Конфедераций
Группа B. 3-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Германия - Камерун 3:1
Голы: Демирбай, 49, Вернер, 69, 85 - Абубакар, 82
Германия: тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Руди (Хенрихс, 74), Дракслер (Юнес, 80), Демирбай (Брандт, 81), Вернер
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса, Джум (Нгамалё, 58), Сиани, Муканджо (Гиоата, 72), Абубакар, Бассогог (Токо Экамби, 86)
Удаления: Мабука, 64
Кубок Конфедераций
Группа B. 3-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Германия - Камерун 3:1
Голы: Демирбай, 49, Вернер, 69, 85 - Абубакар, 82
Германия: тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Руди (Хенрихс, 74), Дракслер (Юнес, 80), Демирбай (Брандт, 81), Вернер
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса, Джум (Нгамалё, 58), Сиани, Муканджо (Гиоата, 72), Абубакар, Бассогог (Токо Экамби, 86)
Удаления: Мабука, 64
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