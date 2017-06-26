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В "Краснодаре" снова появился Вандерсон

"Краснодар" объявил на официальном сайте о переходе атакующего полузащитника "Зальцбурга" Вандерсона.

22-летний хавбек подписал контракт с "быками" до 2022 года. 28 июня футболист присоединится к команде на тренировочном сборе в Австрии.

Теги: Краснодар Трансферы Вандерсон
Сегодня, 10:32
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№4 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Новый Вандерсон похож на старого, только лет на 10 моложе! joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: petuhi (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (1)

стата не ахти пофиг на пищевике набьет
Регистрация: 6.06.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:16) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ни дня без вандерсона


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:37) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хех Вандерсон, у нас свой Месси лавку полирует.
Удивили..
Регистрация: 22.09.2007
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