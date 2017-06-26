В "Краснодаре" снова появился Вандерсон

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22-летний хавбек подписал контракт с "быками" до 2022 года. 28 июня футболист присоединится к команде на тренировочном сборе в Австрии.
22-летний хавбек подписал контракт с "быками" до 2022 года. 28 июня футболист присоединится к команде на тренировочном сборе в Австрии.
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