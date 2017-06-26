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Игорь Лебеденко подписал двухлетний контракт с "Араратом"

Московский "Арарат" объявил на официальной странице "Вконтакте" объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Ахмата" Игорем Лебеденко.

Сообщается, что 34-летний футболист подписал со столичным клубом контракт сроком на два года. Лебеденко перешел в "Арарат" на правах свободного агента.
Теги: Лебеденко Арарат Трансферы
Сегодня, 11:32
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Ну что это за "Арарат"- приемник отработки? Где молодые Оганесяны.Иштояны.Мхитаряны? smile


Хозяин- барин..
а где краснодарские казаки в "Кпасондаре"?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну что это за "Арарат"- приемник отработки? Где молодые Оганесяны.Иштояны.Мхитаряны? smile
Регистрация: 20.02.2013
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