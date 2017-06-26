Игорь Лебеденко подписал двухлетний контракт с "Араратом"

Московский "Арарат" объявил на официальной странице "Вконтакте" объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Ахмата" Игорем Лебеденко.Сообщается, что 34-летний футболист подписал со столичным клубом контракт сроком на два года. Лебеденко перешел в "Арарат" на правах свободного агента.