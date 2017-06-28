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Никита Симонян: ЧМ в России совершенно точно обойдется без участия сборной Украины

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что сборной Украины не придется бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в России.

"Лично я вообще не вижу здесь никакой проблемы. Чемпионат мира в нашей стране совершенно точно обойдется без участия сборной Украины.

Украинской стороне могу лишь ответить фразой, которую когда-то сказал Наполеон: "От великого до смешного – один шаг", – цитируют Симоняна "Известия".

Напомним, украинцы в своей отборочной группе ЧМ-2018 занимают четвертое место, пропустив вперед Хорватию, Исландию и Турцию.
Теги: Симонян Сборная Украины
Сегодня, 12:57
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(2)
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:41) #
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online

У Порошенко просто закончились именные пистолеты. Осталось отдаться за безвиз и подзаработать.Не ехать же в рваных трениках в россию .
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: RedHeart
Пусть сначала эти нищеброды из группы выползут.

Да xрен. Потому как из Шавы тренер - как из овна пуля. Шава-тренер мне один в один напоминает Кличко-мэра - спортсмены легендарные, а рули никакие. Стас наш, кстати, такой же.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: RedHeart Липецк (Сегодня, 13:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть сначала эти нищеброды из группы выползут.
Регистрация: 23.06.2017
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Главное прокукарекать, а там- хоть не рассветай!
Регистрация: 21.08.2012
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