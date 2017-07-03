Опрос:

Новости партнеров

Георгий Тигиев: первые полтора-два месяца в "Спартаке" чувствовал себя рыбой

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев рассказал, что у него не было сомнений, переходить ли из "Анжи" в стан красно-белых.

"Сомнения - вдруг не потяну - не одолевали. Я знал, что надо ехать, работать, расти. Говорите, моя фамилия мелькала в контексте "Зенита"? Не вникал. Хорошо, что оказался в "Спартаке". Считаю, наша команда по праву выиграла чемпионат.

Первый день в клубе помню смутно. Тренировку только по фотке вспоминаю. Тренировка, номер, Интернет, звонки родным – как-то так день и пролетел. Первые полтора-два месяца чувствовал себя рыбой – всё время молчал. Стеснялся. Непривычно было.

Кто в "Спартаке" мастер розыгрыша? Все понемножку "выстреливают". Коллектив весёлый, дружный. Было бы иначе, тактично сказал бы – не особо дружный. Ребята уважают друг друга", - цитирует Тигиева "Чемпионат".
Теги: Тигиев Спартак
Сегодня, 10:54
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (5)
online

Вот и хорошо когда всё ладненько.
Регистрация: 12.06.2017
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть говорить научили..
Теперь смело всем-Мы- Спартак а вы-...ну дальше знаешь))


--------------------
Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.