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Александр Канищев: до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдается за большой успех

Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев прокомментировал игру сборной России на Кубке конфедераций.

"Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своём максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов.

Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, могут и дальше в угоду каким-то своим конъюнктурным интересам продолжать кричать, что у нас всё в порядке и сборная на правильном пути. Хотя, кроме действительно какого-то старания, наша команда ничего не продемонстрировала. Однако это преподносится как что-то необыкновенное: игроки старались, игроки бились…

Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдаётся за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть. Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово.

Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа "ну мы же старались". Нужен результат.

Посмотрите, с какой страстью в не имевшем принципиального значения матче Кубка конфедераций за третье место между Мексикой и Португалией бились на поле футболисты обеих команд, со стартового свистка до последней секунды дополнительного времени они отдавались полностью игре, показывая реальный футбол на протяжении 120 минут. Я уже не говорю о финале. Вот это уровень!" - цитирует Канищева "Спорт уик-энд".
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:52
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№10 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SP-M
подробнее в инете найдешь. придурок. для тебя достаточно сказать что мы выиграли первый ЧЕ . и на трех след были вторыми . т.е. золото у нас и 3 серебра. дальше - см. инет .

сборная СССР из 8 чемпионатов Европы проходивших с 1960 по 1988 учавствовала в пяти, из этих 5 участий мы 1 раз взяли золото и 3 раза серебро и еще один раз дошли до 1/2 финала, где пропустили сборную Италии в финал только по жребию, вот так играла сборная Союза на Евро! и до 1992 года лучшие результаты чем у нас имела только сборная ФРГ (Западной Германии)!!!
p.s а придурка ты в зеркале увидишь, когда в него посмотришься

Цитата: Sewer 79
Раца я вспоминаю очень сильным футболистом, Канищеву тогда было до него далеко. Шатов точно не хуже Канищева, но это не уровень сборной, это хороший игрок уровня чемпионата России. С такими игроками сложно добиться успеха.

думаю, что Шатов под руководством столь опытного специалиста должен прибавить... если конечно свой характер говенный себе в задницу засунет и будет слушать тренера и потеть на тренироках и на поле, потенциал у него хороший!

Цитата: ckorp
Про Олимпиаду что сказать - 2 золота это разве регулярно? Без инета что-то можешь сказать сразу - навскидку? Кто в 1988 году забивал голы в финале ОИ в нашей сборной? Кто был тренером? Кому забивали? Это говорит о том, что при Союзе у нас сборная хорошая была, не чета этой, но говорить о регулярности нащих трофеев в то время, мне кажется, не стоит

конечно могу! )
и не только про ОИ - 88, но и про ОИ -80 ) и составы и кто забивал у нас и про Евро, где мы играли, и про ЧМ ))
конечно могу, где-то уже ошибиться, ну дык я не компьютер )))
а насчет регулярности на ОИ... ну давай рассуждать практически! сборная СССР участвовала в Олимпийских турнирах с 56 по 88 год и дважды за это время выигрывала этот турнир и трижды брала бронзу... у кого за этот период из других сборных успех в этом турнире был лучше!? только у Венров, когда за них играл Пушкаш! так что извини, получается, сборная СССР там регулярно добивалась успеха! )
Регистрация: 23.03.2009
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SP-M
Цитата: Shekel
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
сборная СССР регулярно была в медалях на Евро и Олимпийских играх, а вот на ЧМ да, не везло...

Регулярно? Серьезно? А вот с этого момента по-подробней

подробнее в инете найдешь. придурок. для тебя достаточно сказать что мы выиграли первый ЧЕ . и на трех след были вторыми . т.е. золото у нас и 3 серебра. дальше - см. инет .

Ты что людей обзываешь зря? Он своего оппонента плохим словом не назвал. Регулярно, это когда каждый розыгрыш не обходится без медалей. Про Олимпиаду что сказать - 2 золота это разве регулярно? Без инета что-то можешь сказать сразу - навскидку? Кто в 1988 году забивал голы в финале ОИ в нашей сборной? Кто был тренером? Кому забивали? Это говорит о том, что при Союзе у нас сборная хорошая была, не чета этой, но говорить о регулярности нащих трофеев в то время, мне кажется, не стоит.

Цитата: Barmaley
Он все правильно сказал, но так играть при теперешнем положении дел в РФС они никогда не будут.Нужно менять всю систему проведения чемптоната России.Вчера на это намекнул Газзаев на передаче у Карпина.У нас 120 команд профессиональных в разных лигах, а 20 игроков найти не могут для сборной.Многие Европейские страны имеют население меньше, чем Московская область, а команды постоянно в лидерах.Нужно разбить чемпионат на зоны и пусть играют в четыре круга по два раза в неделю. Кому нужны эти перелеты из Калиннинграда в Хабаровск? Только лишняя трата денег и времени.

Плюсанул, может так и надо бы сделать, но не сделают.
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:13) #
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online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не свисти, Саня был хорошим футболистом, на уровне Шатова!

Раца я вспоминаю очень сильным футболистом, Канищеву тогда было до него далеко. Шатов точно не хуже Канищева, но это не уровень сборной, это хороший игрок уровня чемпионата России. С такими игроками сложно добиться успеха.
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
сборная СССР регулярно была в медалях на Евро

я не обсуждаю достижения сборной СССР, мы стояли по медалям на втором месте после немцев и всегда причислялись к претендентам. и на олимпиадах наша молодежь часто добивалась успеха.
я имел в виду чм 86, 90.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:11) #
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online

Он все правильно сказал, но так играть при теперешнем положении дел в РФС они никогда не будут.Нужно менять всю систему проведения чемптоната России.Вчера на это намекнул Газзаев на передаче у Карпина.У нас 120 команд профессиональных в разных лигах, а 20 игроков найти не могут для сборной.Многие Европейские страны имеют население меньше, чем Московская область, а команды постоянно в лидерах.Нужно разбить чемпионат на зоны и пусть играют в четыре круга по два раза в неделю. Кому нужны эти перелеты из Калиннинграда в Хабаровск? Только лишняя трата денег и времени.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: SP-M (Сегодня, 10:46) #
  • -1
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Цитата: Shekel
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
сборная СССР регулярно была в медалях на Евро и Олимпийских играх, а вот на ЧМ да, не везло...

Регулярно? Серьезно? А вот с этого момента по-подробней

подробнее в инете найдешь. придурок. для тебя достаточно сказать что мы выиграли первый ЧЕ . и на трех след были вторыми . т.е. золото у нас и 3 серебра. дальше - см. инет .
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: ragnik
команду набирал не по спортивному признаку

Помимо спортивного принципа во главу осетинского угла ставится отношение усача к тому, или иному футболисту. Профессиональные навыки спортсмена нивелируются в случае, если он неугоден ГТ. В этом весь Стас. Он будет лучше играть послушным дублем условной Мордовии, чем сильнейшими, но строптивыми игроками.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 10:29) #
  • -3
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online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
сборная СССР регулярно была в медалях на Евро и Олимпийских играх, а вот на ЧМ да, не везло...

Регулярно? Серьезно? А вот с этого момента по-подробней
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дело в том, что если команду возглавляет тренер который за целый год не сумел ни с составом толком определиться, ни игру не поставил. По ходу игры не умеет перестроить команду, не умеет строить отношения с игроками, команду набирал не по спортивному признаку. Ну как можно ожидать какого то результата в такой ситуации. Стараний наших футболистов не хватает даже на один полный тайм. О чем мы говорим вообще. Это был всего лишь ничего не значащий турнир, на ЧМ будет все значительно жестче, и нужно согласиться с Газзаевым, что сборная к ЧМ не готова....
Регистрация: 5.04.2016
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Каждый товарищ готов бросить камень в наших деревянных солдат(как будто Канищев был другим), но если других нет значит надо менять полководца.

не свисти, Саня был хорошим футболистом, на уровне Шатова! но в то время в сборной Союза слева играли игроки посильнее него, до того же Васи Раца, Сане было далеко, как и нынешнему Шатову! скорее всего причина в том, что Вася тренировался у Лобановского и рос, а Саня безусловно очень одаренный нет... тоже скорее всего и с Шатовым! последние два года он не растет, возможно с приходом известнейшего итальянца в Зенит ситуация с его ростом кардинально улучшиться!
Цитата: Sewer 79
Нашим, еще со времен Союза постоянно что-то мешает, то судьи, то подготовка, то условия не устраивают, то тренер, то команды нет, то Ярцева приглашают, то хорваты помогают и Хиддинка обожествляют, а затем Адвокат, Капелло, Слуцкий со слезами на глазах, завершает все Усатый со своим неудачным рецептом осетинского.

опять свистишь! сборная СССР регулярно была в медалях на Евро и Олимпийских играх, а вот на ЧМ да, не везло... а молодежь наша так постоянно в медалях была!
так что не надо, тень на плетень наводить!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:08) #
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online

Каждый товарищ готов бросить камень в наших деревянных солдат(как будто Канищев был другим), но если других нет значит надо менять полководца.

Нашим, еще со времен Союза постоянно что-то мешает, то судьи, то подготовка, то условия не устраивают, то тренер, то команды нет, то Ярцева приглашают, то хорваты помогают и Хиддинка обожествляют, а затем Адвокат, Капелло, Слуцкий со слезами на глазах, завершает все Усатый со своим неудачным рецептом осетинского.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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