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Александр Бубнов: самая проблемная линия "Спартака" – задняя

Эксперт Александр Бубнов поделился мнением о готовности состава "Спартака" к новому сезону.

"Самая проблемная линия красно-белых – задняя. Массимо Каррера искал усиление ещё в прошлом сезоне, подписав Маурисио. Но бразилец, которого чаще использовали не на номинальной позиции центрального защитника, а на фланге, команде не подошёл.

Последние месяцы "Спартак" вел поиск правого защитника, сделав в итоге выбор в пользу Марко Петковича. Тигиев ещё сыроват для стартового состава, Ещенко – возрастной футболист, который вдобавок периодически допускает ошибки.

Вот только Петкович на сегодняшний день по ряду причин также не видится идеальным вариантом под Лигу чемпионов, в каком-то смысле это кот в мешке. Потому сезон "Спартак" начнёт с мощной конкуренцией справа, без явного первого номера, но зато с широкими возможностями для ротации с учётом участия в еврокубках.

Боккетти, Таски, Джикия, Кутепов – в центре, Комбаров, Ещенко, Тигиев, Петкович – на флангах. Числом защитников достаточно, чтобы у Карреры не было проблем с выбором состава. По качеству пока есть вопросы, на которые, прежде всего, ответит Лига чемпионов.

То же и с другими линиями: есть кем заменить Зобнина, хватает нападающих. "Спартак" хорошо сыгран, Каррера знает возможности футболистов, состав в целом укомплектован. При этом, несомненно, не помешало бы приобрести по одному классному исполнителю (уровня Фернандо) в каждую из линий. Отметим, что Леонид Федун по окончанию сезона обещал точечное усиление под Лигу чемпионов", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 11:25
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7
(1)
№7 Написал: vit (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
не выдерживает задок нагрузки.

чЁ... КК-2017 обслуживал....?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
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  •  (1)
online

Цитата: Гастэряну
Александр Бубнов: "Спартак" - поперечно-задовая команда

не выдерживает задок нагрузки.

А поперечная нормально?
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Гастэряну
Александр Бубнов: "Спартак" - поперечно-задовая команда

не выдерживает задок нагрузки.

Барахлит задний привод ? В ЛЧ вам продуют ! В первой же игре . laughing
Регистрация: 28.05.2017
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
не выдерживает задок нагрузки.

Больше никому об этом не рассказывай.
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:59) #
  • -1
  •  (7)
online

Александр Бубнов: "Спартак" - поперечно-задовая команда

не выдерживает задок нагрузки.
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: Rasmus (Сегодня, 11:33) #
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  •  (6)

Кирилл Комбаров посильнее будет не только Ещенко, Тигиева и Петковича, но и братана.
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (6)

задняя? это точно!
Регистрация: 26.04.2017
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