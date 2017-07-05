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Александр Бубнов: самая проблемная линия "Спартака" – задняя
Эксперт Александр Бубнов поделился мнением о готовности состава "Спартака" к новому сезону.
"Самая проблемная линия красно-белых – задняя. Массимо Каррера искал усиление ещё в прошлом сезоне, подписав Маурисио. Но бразилец, которого чаще использовали не на номинальной позиции центрального защитника, а на фланге, команде не подошёл.
Последние месяцы "Спартак" вел поиск правого защитника, сделав в итоге выбор в пользу Марко Петковича. Тигиев ещё сыроват для стартового состава, Ещенко – возрастной футболист, который вдобавок периодически допускает ошибки.
Вот только Петкович на сегодняшний день по ряду причин также не видится идеальным вариантом под Лигу чемпионов, в каком-то смысле это кот в мешке. Потому сезон "Спартак" начнёт с мощной конкуренцией справа, без явного первого номера, но зато с широкими возможностями для ротации с учётом участия в еврокубках.
Боккетти, Таски, Джикия, Кутепов – в центре, Комбаров, Ещенко, Тигиев, Петкович – на флангах. Числом защитников достаточно, чтобы у Карреры не было проблем с выбором состава. По качеству пока есть вопросы, на которые, прежде всего, ответит Лига чемпионов.
То же и с другими линиями: есть кем заменить Зобнина, хватает нападающих. "Спартак" хорошо сыгран, Каррера знает возможности футболистов, состав в целом укомплектован. При этом, несомненно, не помешало бы приобрести по одному классному исполнителю (уровня Фернандо) в каждую из линий. Отметим, что Леонид Федун по окончанию сезона обещал точечное усиление под Лигу чемпионов", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"Самая проблемная линия красно-белых – задняя. Массимо Каррера искал усиление ещё в прошлом сезоне, подписав Маурисио. Но бразилец, которого чаще использовали не на номинальной позиции центрального защитника, а на фланге, команде не подошёл.
Последние месяцы "Спартак" вел поиск правого защитника, сделав в итоге выбор в пользу Марко Петковича. Тигиев ещё сыроват для стартового состава, Ещенко – возрастной футболист, который вдобавок периодически допускает ошибки.
Вот только Петкович на сегодняшний день по ряду причин также не видится идеальным вариантом под Лигу чемпионов, в каком-то смысле это кот в мешке. Потому сезон "Спартак" начнёт с мощной конкуренцией справа, без явного первого номера, но зато с широкими возможностями для ротации с учётом участия в еврокубках.
Боккетти, Таски, Джикия, Кутепов – в центре, Комбаров, Ещенко, Тигиев, Петкович – на флангах. Числом защитников достаточно, чтобы у Карреры не было проблем с выбором состава. По качеству пока есть вопросы, на которые, прежде всего, ответит Лига чемпионов.
То же и с другими линиями: есть кем заменить Зобнина, хватает нападающих. "Спартак" хорошо сыгран, Каррера знает возможности футболистов, состав в целом укомплектован. При этом, несомненно, не помешало бы приобрести по одному классному исполнителю (уровня Фернандо) в каждую из линий. Отметим, что Леонид Федун по окончанию сезона обещал точечное усиление под Лигу чемпионов", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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