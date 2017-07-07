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Владислав Безбородов назначен на матч Суперкубка "Спартак" - "Локомотив"

Назначены на матч Суперкубка России между "Спартаком" и "Локомотивом".

Главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов, которому будут помогать ассистенты Максим Гаврилин и Дмитрий Мосякин. Дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников, Алексей Сухой, резервный судья – Валерий Данченко.

Напомним, игра пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив".
Теги: Безбородов
Сегодня, 10:57
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№3 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 11:22) #
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online

Sewer 79,
Не смешите, уважаемый. Питерский Безбородов ВСЕГДА, без боязни, топит за "Спартак" !!! И, по-этому, кто бы сомневался... Мутко решил довести победное шествие Спартака до логического завершения, назначив ручного Безбородова, вытаскивавшего спартаковских халявщиков в проигрываемых ими матчах, удаляя игроков соперников по надуманным основания, придумывая спорные стандарты и закрывая глаза на грубость Глушакова и симуляцию Зобнина... А почему не Николаев или Карасев, решалы РФСовские ? Долги РФС нужно отдавать, конечно... А что по-этому поводу думает Семин и боссы РЖД ???
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:06) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Влад, ждем отличного судейства как на дерби с конями! smirk


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
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  •  (8)

хана спартаку


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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