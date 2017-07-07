Владислав Безбородов назначен на матч Суперкубка "Спартак" - "Локомотив"

Назначены на матч Суперкубка России между "Спартаком" и "Локомотивом".Главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов, которому будут помогать ассистенты Максим Гаврилин и Дмитрий Мосякин. Дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников, Алексей Сухой, резервный судья – Валерий Данченко.Напомним, игра пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив".