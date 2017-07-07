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СМИ: Александр Рязанцев близок к переходу в "Амкар"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев близок к переходу в "Амкар", информирует "Матч ТВ".

Пока неясно, будет ли это полноценный контракт или годичная аренда, но сине-бело-голубые будут оплачивать хавбеку большую часть его зарплаты.

Сообщается, что Рязанцев, у которого еще год будет действовать контракт с командой, отказался выступать за "Зенит-2".
Теги: Рязанцев Зенит Амкар Трансферы
Сегодня, 12:59
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№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
Цитата: Buiser812
Кроме гола в ворота Барсы в составе Рубина, ничем и не запомнился

а зачем же брали его тогда?)

Так изза того гола и брали.
Зачем Молло взяли разве не знаешь?
Потому что натянул Зину в одиночку когда за крылышек играл.
Мазохисты болотные.
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: perekos Самара (Сегодня, 13:34) #
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еще один идиот нажрался вонючих монет и закончился как футболист
сколько еще бухаровых резанцевых сгниют в помойке?


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№6 Написал: safonas (Сегодня, 13:25) #
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online

Цитата: Buiser812
Кроме гола в ворота Барсы в составе Рубина, ничем и не запомнился

а зачем же брали его тогда?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Сгубил парень свою карьеру.

Исключительно сам.Как Бухаров последние два года в Зените фигней страдает,хотел бы играть ушел бы давно из клуба,но зачем если бабки отличные на халяву капают?В этом плане примеры Ломбертса и Хусти показательны.Мало практики?Переход в другой клуб,а части наших паспортистов главное бабло капает.Шансов у Рязанцева было немало доказать состоятельность,но по сути он так и остался звездой одного шального гола Барселоне.Уверен если бы хотел играть давно бы варианты нашел,но был всем доволен.Еще бы)Даже работать не надо,знай бабло с карточки снимай.Не жизнь,а халява.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Buiser812 (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кроме гола в ворота Барсы в составе Рубина, ничем и не запомнился


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№3 Написал: mospar (Сегодня, 13:13) #
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Играл бы в Рубине , глядишь и играл бы, а не наблюдал футбол со скамейки.
Регистрация: 20.05.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сгубил парень свою карьеру.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 13:08) #
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  •  (2)
online

где ещё рязань не поиграл в казино?
Регистрация: 26.04.2017
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