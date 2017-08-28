Опрос:

Новости партнеров

Андрей Ярмоленко успешно прошел медобследование в "Боруссии"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко успешно прошел медобследование в расположении дортмундской "Боруссии", передает Sportarena.

Сообщается, что официальное подтверждение трансфера, сумма которого оценивается в 25 миллионов евро, состоится в ближайшее время.
Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 10:32
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: dengreen симферополь (Сегодня, 11:18) #
  • +1
  •  (1)

Деньги на ветер...


--------------------
болею за российский футбол!!!
Регистрация: 17.01.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.