Андрей Ярмоленко успешно прошел медобследование в "Боруссии"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко успешно прошел медобследование в расположении дортмундской "Боруссии", передает Sportarena.Сообщается, что официальное подтверждение трансфера, сумма которого оценивается в 25 миллионов евро, состоится в ближайшее время.