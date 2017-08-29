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Жулиано: в Турции больше техничных игроков, чем в России

Полузащитник "Фенербахче" Жулиано сравнил чемпионаты Турции и России, где он выступал за "Зенит".

"Я вижу, что в Турции больше техничных игроков, чем в России. Надеюсь сделать здесь шаг вперед. В России больше контакта, единоборств. Рад находиться в "Фенербахче", в Турции много известных команд и футболистов", - передает слова бразильца Globo Esporte.
Теги: Жулиано Фенербахче
Сегодня, 08:57
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