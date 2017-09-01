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"Ростов" объявил о подписании контракта с Алексеем Ионовым

28-летний полузащитник Алексей Ионов подписал контракт с "Ростовом" по схеме "3+1", передает официальный сайт клуба.

"Мы желаем Алексею яркой и зрелищной игры в составе нашей команды. Добро пожаловать в "Ростов"!", - говорится в заявлении пресс-служба дончан.

Напомним, ранее Ионов расторг контракт с "Динамо" по согласию сторон.
Теги: Ростов Ионов Трансферы
Сегодня, 08:49
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(0)
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 10:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для Ионова как раз Ростов и подходит. В ЦСКА и Динамо погоды не портил. Звезд с неба не хватает. но определенный неплохой уровень держит. Бывший зенитовец у тренера Морозова бы играл. А иностранцам не нужен.
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 09:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: перс
на безрыбье и рак рыба

О то ж...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 09:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
на безрыбье и рак рыба
Регистрация: 9.11.2013
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