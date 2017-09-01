Опрос:

Новости партнеров

Эльмир Набиуллин: "Спартак" предлагал контракт. Мы и с "Рубином" выйдем в еврокубки

Защитник "Рубина" и сборной России Эльмир Набиуллин рассказал, что "Спартак" предлагал ему контракт в летнее трансферное окно.

"Спартак" предлагал (контракт). У меня контракт с "Рубином", и я рад играть в этой команде. Я думаю, что в ближайшее время мы попадем в еврокубки", - цитирует Набиуллина "Р-Спорт".
Теги: Набиуллин Спартак Рубин
Сегодня, 13:27
Напечатать
16
(3)
№16 Написал: Valar (Сегодня, 14:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Тут не поспоришь, определённо у Рубина больше шансов на еврокубки в следующем сезоне


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак совсем совесть потерял, Набибулина захотел, так футболиста оскорблять нельзя, даже если ты чемпион.
Хотельщики, блин. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (5)

само собой, зачем с 5ого места переходить в 9ое, и не факт что Спартак за выживание бороться не будет
Регистрация: 8.01.2017
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:05) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Чудной татарин.... В кубки может и выйдешь, а вот сыграть в Лиге Чемпионов, это вряд ли....

Да вы там тоже больше 6 матчей не сыграете, и не факт что в следующую попадете...
Регистрация: 19.03.2010
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Кепончег УЕФА
отличный краёк с паспортом

ОТЛИЧНЫЙ - это паспорт, а краёк - просто хороший blush
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Чудной татарин.... В кубки может и выйдешь, а вот сыграть в Лиге Чемпионов, это вряд ли....
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 13:59) #
  • -6
  •  (6)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 1.09.2017
№9 Написал: Чучундра (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (7)

Ага...помечтай.Придут Бухаровы и т.п.,и присядешь на лавочку...смотреть как приближается пердив:)
Регистрация: 22.05.2016
№8 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pikaldi
FNL CUP CHAMPIONS

Международный кубок Солнца
Регистрация: 22.08.2007
№7 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Посланы №25


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№6 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:43) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
FNL CUP CHAMPIONS
Регистрация: 25.01.2016
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Закончился сериал "Мы хотели, но нас все посылают на йух".
Педрошы достаточно.

Зато ваш сериал" Целуем Аналару" в самом разгаре
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:39) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да так красиво нас накуй не посылали еще smiley
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:36) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
вежливо послал


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:33) #
  • -5
  •  (23)
Болеет за:
ЦСКА
Закончился сериал "Мы хотели, но нас все посылают на йух".
Педрошы достаточно.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
жаль, жаль что его не подписали. отличный краёк с паспортом


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.