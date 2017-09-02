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Евгений Коноплянка: в трансфер Ярмоленко в "Боруссию" не верил до последнего

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка признался, что не верил в то, что его партнер по сборной Андрей Ярмоленко перейдет в "Боруссию".

"Когда мы вылетали из Варшавы, тогда и прочитал эту новость в интернете. За день же Андрей сказал, что он там находится и будет подписывать контракт, если пройдет медобследование. То есть я знал за день, но это была неофициальная информация. На самом деле я в это не верил", - цитирует игрока Footboom.com.
Теги: Коноплянка Ярмоленко Шальке Боруссия Д
Сегодня, 00:25
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