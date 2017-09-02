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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Джорджо Кьеллини: надеюсь восстановиться к матчу с "Барселоной"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что намерен восстановиться от повреждения к старту Лиги чемпионов.
Итальянец получил травму в составе национальной сборной во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2018.
"Осмотр прошел хорошо. В ближайшее время мы точно узнаем, на какой срок я выбыл. Очень надеюсь, что смогу принять участие в матче против "Барселоны", - цитирует футболиста Sky Italia.
Итальянец получил травму в составе национальной сборной во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2018.
"Осмотр прошел хорошо. В ближайшее время мы точно узнаем, на какой срок я выбыл. Очень надеюсь, что смогу принять участие в матче против "Барселоны", - цитирует футболиста Sky Italia.
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