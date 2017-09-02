Джорджо Кьеллини: надеюсь восстановиться к матчу с "Барселоной"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что намерен восстановиться от повреждения к старту Лиги чемпионов.Итальянец получил травму в составе национальной сборной во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2018."Осмотр прошел хорошо. В ближайшее время мы точно узнаем, на какой срок я выбыл. Очень надеюсь, что смогу принять участие в матче против "Барселоны", - цитирует футболиста Sky Italia.