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Андрей Ярмоленко: сразу почувствовал, что "Боруссия" – это топ-клуб

Полузащитник "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о своем переходе в дортмундский клуб..

"Тут все настолько солидно. Не успел побывать на стадионе, но отношение к футболу меня поразило. Я сразу почувствовал, что "Боруссия" – это топ-клуб.

С тренером Петером Босом уже разговаривали, так что все нормально. Он мне рассказал как видит игру, его требования. В принципе, ничего нового. Я все это и так прекрасно понимаю. Тренер сказал, чтобы я прилетел 6-го, но у нас будет далекий вылет в Исландию, и я просто не успею спокойно собраться. Поэтому договорился, что приеду на день позже.

Если совпадет как-то время и будет пауза, то с удовольствием приеду на стадион и попрощаюсь с болельщиками "Динамо", - цитирует Ярмоленко FootballHub.
Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 00:42
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