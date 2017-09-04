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Андрей Кобелев: лимит в сегодняшнем виде губит российский футбол и игроков

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказал мнение по поводу нынешнего формата лимита на легионеров в России.

– В ваш второй приход в "Динамо", по вашим словам, "была разработана шкала выплат, позволявшая молодым игрокам прогрессировать". Можете поподробнее?

– Суммы фиксированных зарплат были незначительными. Но каждый игрок при определенном количестве матчей получал вознаграждение, а по итогам двух сезонов – улучшенный контракт. На мой взгляд, в работе с молодыми игроками акцент нужно делать на системе бонусов. И за игры, и за достижения команды, и за индивидуальные показатели. Тогда будет рычаг управления молодыми футболистами, которого сейчас нет.

– Зарплаты им автоматически поднимает лимит на легионеров, согласны?

– Считаю, что лимит – медвежья услуга нашим футболистам. В сегодняшнем виде он губит российский футбол и игроков. Нужно сделать, к примеру, восемь иностранцев в заявке на сезон. И если пять из них будут сидеть на скамейке, можно будет спросить с руководителей клубов: зачем вы их покупали? А если они будут лучше русских – пусть играют все. Тогда ты априори не купишь в клуб плохого легионера, - передает слова тренера "СЭ".
Теги: Кобелев
Сегодня, 10:17
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