Андрей Кобелев: лимит в сегодняшнем виде губит российский футбол и игроков

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:59
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Вчера 23:40
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Вчера 23:37
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Вчера 23:36
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (12)
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (12)
Вчера 22:19
СМИ: "Гремио" незаконно продал Рошу в "Спартак" (23)
СМИ: "Гремио" незаконно продал Рошу в "Спартак" (23)
Вчера 22:13
Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи
Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи
Вчера 21:07
Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018 (1)
Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:55
Валерий Рейнгольд: трудно комментировать пародию на футбол (24)
Валерий Рейнгольд: трудно комментировать пародию на футбол (24)
Вчера 20:35
Виталий Мутко: у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018 (1)
Виталий Мутко: у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:23
Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной (24)
Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной (24)
Вчера 20:15
Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку (1)
Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку (1)
Андрей Кобелев: лимит в сегодняшнем виде губит российский футбол и игроков
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказал мнение по поводу нынешнего формата лимита на легионеров в России.
– В ваш второй приход в "Динамо", по вашим словам, "была разработана шкала выплат, позволявшая молодым игрокам прогрессировать". Можете поподробнее?
– Суммы фиксированных зарплат были незначительными. Но каждый игрок при определенном количестве матчей получал вознаграждение, а по итогам двух сезонов – улучшенный контракт. На мой взгляд, в работе с молодыми игроками акцент нужно делать на системе бонусов. И за игры, и за достижения команды, и за индивидуальные показатели. Тогда будет рычаг управления молодыми футболистами, которого сейчас нет.
– Зарплаты им автоматически поднимает лимит на легионеров, согласны?
– Считаю, что лимит – медвежья услуга нашим футболистам. В сегодняшнем виде он губит российский футбол и игроков. Нужно сделать, к примеру, восемь иностранцев в заявке на сезон. И если пять из них будут сидеть на скамейке, можно будет спросить с руководителей клубов: зачем вы их покупали? А если они будут лучше русских – пусть играют все. Тогда ты априори не купишь в клуб плохого легионера, - передает слова тренера "СЭ".
– В ваш второй приход в "Динамо", по вашим словам, "была разработана шкала выплат, позволявшая молодым игрокам прогрессировать". Можете поподробнее?
– Суммы фиксированных зарплат были незначительными. Но каждый игрок при определенном количестве матчей получал вознаграждение, а по итогам двух сезонов – улучшенный контракт. На мой взгляд, в работе с молодыми игроками акцент нужно делать на системе бонусов. И за игры, и за достижения команды, и за индивидуальные показатели. Тогда будет рычаг управления молодыми футболистами, которого сейчас нет.
– Зарплаты им автоматически поднимает лимит на легионеров, согласны?
– Считаю, что лимит – медвежья услуга нашим футболистам. В сегодняшнем виде он губит российский футбол и игроков. Нужно сделать, к примеру, восемь иностранцев в заявке на сезон. И если пять из них будут сидеть на скамейке, можно будет спросить с руководителей клубов: зачем вы их покупали? А если они будут лучше русских – пусть играют все. Тогда ты априори не купишь в клуб плохого легионера, - передает слова тренера "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.