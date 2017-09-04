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Эдер опубликовал расписание тренировки "Локомотива"

Новичок "Локомотива" Эдер опубликовал расписание своей команды на сборе в Австрии.

"Всем привет! Желаю вам доброго утра и вкусного завтрака. Что касается меня, я предпочитаю омлет, йогурт и апельсиновый сок.

Посмотрите на график! Это только одна тренировка - первый раз в этом лагере. Сегодня я постараюсь показать вам день нашей команды в Австрии", - цитирует Эдера Инстаграм "Локомотива".

Теги: Эдер Локомотив
Сегодня, 11:59
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