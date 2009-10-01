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РФПЛ изменила время начала матча "Спартак" - "Зенит"

Даты и время матчей чемпионата России подверглись изменению, передает официальный сайт РФПЛ.

Игра 10-го тура "Тосно" - "Спартак" состоится 17 сентября в 13:00, встреча 10-го тура тура "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" пройдет в тот же день в 11:00.

Матч 18-го тура "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября в 19:30.
Сегодня, 12:00
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(3)
№19 Написал: Hitman (Сегодня, 13:28) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Ты уж определись, либо судья виноват либо поле!
Может все таки чемпион липовый?

Вить это ты определись по жизни,а так же запомни простую вещь что прежде чем вставить свои 3 копейки ты почитай о чем шла речь,про судью это исключительно твои школьные фантазии,про поле данный факт имел место быть

Цитата: Dazai
Хооооооооооооо...если зенит 5ку на регбийном отгрузил,боюсь даже представить,сколько закинет на футбольном.

а ты не бойся,сколько готов поставить на зенит?

Цитата: strekall
Обе команды были в равных условиях, при чем тут поле? Просто вы днище.

только почему то на Открывашке зенит только отскоками довольствовался,впрочем что вам объяснять,проиграли провинциальному клубу и проиграли,потеряли 3 очка,трагедии в этом нет,выпрыгнули из штанишек молодцы
Регистрация: 20.04.2017
№18 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 13:23) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
и играть такие матчи на болоте


Обе команды были в равных условиях, при чем тут поле? Просто вы днище.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№17 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: Amirovich
пятёрочка выручает =)

пятерочка только на вашем болотном говнополе возможна,у нас поляна для футбола а не для регби))

Ты уж определись, либо судья виноват либо поле!
Может все таки чемпион липовый?
Регистрация: 5.04.2017
№16 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 13:16) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Hitman
пятерочка только на вашем болотном говнополе возможна,у нас поляна для футбола а не для регби))

Хооооооооооооо...если зенит 5ку на регбийном отгрузил,боюсь даже представить,сколько закинет на футбольном.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: Romella
это хорошо или плохо..27 ноября

Это очень холодно

Вить, боярышник в помощь тебе!
Регистрация: 5.04.2017
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 13:14) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Ну наконец то, спустя столько времени свиньи нашли для себя оправдание унизительного поражения, виновато поле)))

не оправдание а факт,стыдно столько бабла вбухать и играть такие матчи на болоте,а то что проиграли и проиграли это рядовая игра не более,мы и КС крупно проигрывали и это не помешало Спартаку стать 10 ти кратным чемпионом страны.
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: tfu
В понедельник вечером? они что больные что ли?

И ставить в Спб 2 игры в один день, тоже особого ума не надо...

Почему все команды умеют играть через 2 на 3, кроме спартака..??

Спартак тут причём ?)
Это для зеньки лишний день отдыха после Лиги Европы с русенборгом.
Регистрация: 21.12.2016
№12 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:05) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: Amirovich
пятёрочка выручает =)

пятерочка только на вашем болотном говнополе возможна,у нас поляна для футбола а не для регби))

Ну наконец то, спустя столько времени свиньи нашли для себя оправдание унизительного поражения, виновато поле)))
Регистрация: 22.08.2007
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 12:55) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
пятёрочка выручает =)

пятерочка только на вашем болотном говнополе возможна,у нас поляна для футбола а не для регби))
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:53) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Amirovich
пятёрочка выручает

вчера хк пищевик тоже пятерочку получил, прямо магия цифр какая-то
Регистрация: 25.02.2016
№9 Написал: Amirovich (Сегодня, 12:50) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Вилкова или Мешка еще не назначили?а то без этого зениту не светит


пятёрочка выручает =)
Регистрация: 28.02.2015
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Romella
это хорошо или плохо..27 ноября

Это очень холодно
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:17) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
это понедельник...Что Спартак-Арена будет забита..а о гостей вы подумали..там-то так есть и хорошие семейные работяги..

Они не думают.. в прошлый раз в 8 вечера вск поставили, и держали 1.5 часа на секторе после игры, что много кто опоздал на транспорт.

В этом году опять вск, опять 8 вечера, только в Питере.

У нас РФС думает о бабле, но не о людях, молчу уже про календари, которые не составляют заранее, а потом еще и переносы делают

Цитата: SVN
Цитата: tfu
В понедельник вечером? они что больные что ли?

И ставить в Спб 2 игры в один день, тоже особого ума не надо...

Почему все команды умеют играть через 2 на 3, кроме спартака..??

оставьте уже Спартак в покое.

Подумай сам, если в Голландии например в разных городах в целях безопасности не делают 2 матча в один день, а у нас на расстояние 5 км делают.

И о гостевых болельщиках не думают, которые хотят поддержать свою команду.

Типа ради ЛЧ делается, когда спокойно можно играть и в ср и в вск, когда это нормальная практика...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13) #
  • -2
  •  (6)

Не лучше ли ЛЧ перенести "на пораньше"?
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:10) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
это понедельник...Что Спартак-Арена будет забита..а о гостей вы подумали..там-то так есть и хорошие семейные работяги..
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 12:08) #
  • -9
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вилкова или Мешка еще не назначили?а то без этого зениту не светит
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: SVN (Сегодня, 12:05) #
  • 0
  •  (16)

Цитата: tfu
В понедельник вечером? они что больные что ли?

И ставить в Спб 2 игры в один день, тоже особого ума не надо...

Почему все команды умеют играть через 2 на 3, кроме спартака..??

оставьте уже Спартак в покое.
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
это хорошо или плохо..27 ноября
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:03) #
  • -4
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
В понедельник вечером? они что больные что ли?

И ставить в Спб 2 игры в один день, тоже особого ума не надо...

Почему все команды умеют играть через 2 на 3, кроме спартака..??


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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