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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч (1)
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РФПЛ изменила время начала матча "Спартак" - "Зенит"
Даты и время матчей чемпионата России подверглись изменению, передает официальный сайт РФПЛ.
Игра 10-го тура "Тосно" - "Спартак" состоится 17 сентября в 13:00, встреча 10-го тура тура "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" пройдет в тот же день в 11:00.
Матч 18-го тура "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября в 19:30.
Игра 10-го тура "Тосно" - "Спартак" состоится 17 сентября в 13:00, встреча 10-го тура тура "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" пройдет в тот же день в 11:00.
Матч 18-го тура "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября в 19:30.
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