Тите: Коутиньо готов сыграть с Колумбией полный матч

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о физической готовности Филиппе Коутиньо к матчу квалификации ЧМ-2018 против сборной Колумбии."Физические кондиции позволяют играть Коутиньо полный матч. Да, физически он хорош, но Филиппе долгое время не выходил на поле, так что он не будет играть все 90 минут", - цитирует Тите FourFourTwo.Ранее сообщалось, что Коутиньо не играет за "Ливерпуль" по состоянию здоровья.