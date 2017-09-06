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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в интервью Rusfootball.info обратил внимание на серьезные проблемы красно-белых в обороне и отметил, что неудачные результаты команды не добавляют оптимизма перед ее стартом в Лиге чемпионов.
- Считанные дни остаются до старта Лиги чемпионов. Каковы, на ваш взгляд, здесь шансы спартаковцев, неуверенно начавших этот сезон в чемпионате страны?
- Ответ - уже в вашем вопросе. Команда неуверенно начала, очень много пропускает. Оптимизма, наверное, это не добавляет никому. Ни болельщикам, ни руководству, ни тренерскому штабу.
- Почему команда, которая еще в мае выдавала на гора, сегодня упускает победы? Что, по-вашему, происходит со «Спартаком»?
- Первое — сейчас очень плохо играет защита: очень много команда пропускает. Второе — очень часто ребята не могут реализовать свои моменты, хотя в прошлом сезоне это удавалось. Многое матчи, наоборот, выигрывали в концовке матча, дожимали соперника. Где-то и везение было, где-то и хорошо действовали лидеры. Все получалось. Сейчас не получается, что-то в игре команды расстроилось... В первую очередь, конечно, даже если бы и реализовывали эти моменты, то все равно игра в обороне оставляет лучшего, слишком много «Спартаку» забивают... Когда очень много пропускаешь, тяжело забить больше, чувствуется неуверенность.
- Чем это может быть вызвано? Проблемами психологического характера? Разладом внутри команды? Или имеют место какие-то другие причины?
- Я не знаю, что происходит в команде. Поэтому сказать, что там случилось, разлад или нет, не могу. Может быть, наоборот, все в порядке. Но опять же с таким количеством пропущенных мячей, думаю, начинают сильно нервничать защитники и вратари, осознавая всю серьезность положения. Очень уж много пропустили.
- После того, как в воротах Артема Реброва в матче с «Зенитом» побывали пять мячей, место в «рамке» занял Александр Селихов. Со стороны кажется, что чувствует он себя на «посту номер один» более неуверенно, чем коллега...
- Думаю, что если тренер оказывает игроку доверие и дает время на адаптацию, постепенно это должно принести результат. Если же идет чехарда, смена футболистов, много пропускает команда, неуверенно играют защитники, то вряд ли это кому-то добавит уверенности. После такого вряд ли кто-то будет хорошо чувствовать себя в «рамке», не волнуясь ни за что. Вратари, конечно, должны быть психологически непробиваемыми. Но все равно, думаю, что если есть доверие, голкипер должен выручать, а если он чувствует себя неуверенно, то и в «рамке» неуверенно действует.
- Вопрос по вашей теме: нападение. Как бы оценили линию атаки спартаковцев?
- Опять же ребята не могут реализовать моменты, не могут дожать соперника. Если Куинси Промес отличается конструктивными действиями, то остальные ничего особенного в атаке не демонстрируют. Реализация опять же страдает. И тоже чувствуется неуверенность.
- Спартаковцы провели прошедшую трансферную кампанию далеко не активно. Согласны?
- Чтобы так говорить, нужно знать, что в клубе происходит. Со стороны делать выводы трудно. Может быть, наоборот, это удачная трансферная политика. Конечно, любая команда должна усиливаться. Когда есть такая возможность. Ну, наверное, возможности нет... Видимо, ограничены чем-то были. Мы не знаем финансовую политику команды: сколько было выделено средств на трансферы и каких игроков хотели получить. Или, может быть, хотели остаться с той командой, с которой выиграли чемпионат страны.
- Что скажете о новичках Марио Пашаличе и Марко Петковиче?
- Пока рано делать какие-то выводы. Они появились совсем недавно. Им нужно набирать форму, вливаться в коллектив, участвовать в тактических схемах, чтобы понимать, чего от них хотят... На все это нужно время. Но самое главное — набрать форму: когда игрок находится в оптимальных кондициях, ему все дается легче. Грамотный игрок может легко вписаться в схему.
- Какие надежды связываете с новичком Педро Рошей, несколько дней назад перешедшем в «Спартак» из бразильского «Гремиу»?
- Если его взяли — значит с ним связаны какие-то надежды, что на него рассчитывают. Посмотрим, что будет дальше.
- Насколько проходима для «Спартака» группа в Лиге чемпионов?
- Надо ставить задачу выхода из группы в следующий этап. Думаю, именно такая задача и стоит. Нужно максимально набирать очки в домашних матчах, на выезде тоже пытаться что-то взять. А как оно будет — сейчас трудно сказать. Это первая часть нашего разговора: очень много мячей сейчас пропускают... Есть, конечно, о чем волноваться и над чем думать...
- В субботу «Спартак» в 9-м туре РФПЛ встретится в «Рубином»...
- Этот матч должен стать для спартаковцев хорошей проверкой перед Лигой чемпионов. Главным образом, проверкой для обороны. Потому что со стороны «Рубина», уверен будут очень опасные контратаки.
Алина Гущина, Rusfootball.info
- Считанные дни остаются до старта Лиги чемпионов. Каковы, на ваш взгляд, здесь шансы спартаковцев, неуверенно начавших этот сезон в чемпионате страны?
- Ответ - уже в вашем вопросе. Команда неуверенно начала, очень много пропускает. Оптимизма, наверное, это не добавляет никому. Ни болельщикам, ни руководству, ни тренерскому штабу.
- Почему команда, которая еще в мае выдавала на гора, сегодня упускает победы? Что, по-вашему, происходит со «Спартаком»?
- Первое — сейчас очень плохо играет защита: очень много команда пропускает. Второе — очень часто ребята не могут реализовать свои моменты, хотя в прошлом сезоне это удавалось. Многое матчи, наоборот, выигрывали в концовке матча, дожимали соперника. Где-то и везение было, где-то и хорошо действовали лидеры. Все получалось. Сейчас не получается, что-то в игре команды расстроилось... В первую очередь, конечно, даже если бы и реализовывали эти моменты, то все равно игра в обороне оставляет лучшего, слишком много «Спартаку» забивают... Когда очень много пропускаешь, тяжело забить больше, чувствуется неуверенность.
- Чем это может быть вызвано? Проблемами психологического характера? Разладом внутри команды? Или имеют место какие-то другие причины?
- Я не знаю, что происходит в команде. Поэтому сказать, что там случилось, разлад или нет, не могу. Может быть, наоборот, все в порядке. Но опять же с таким количеством пропущенных мячей, думаю, начинают сильно нервничать защитники и вратари, осознавая всю серьезность положения. Очень уж много пропустили.
- После того, как в воротах Артема Реброва в матче с «Зенитом» побывали пять мячей, место в «рамке» занял Александр Селихов. Со стороны кажется, что чувствует он себя на «посту номер один» более неуверенно, чем коллега...
- Думаю, что если тренер оказывает игроку доверие и дает время на адаптацию, постепенно это должно принести результат. Если же идет чехарда, смена футболистов, много пропускает команда, неуверенно играют защитники, то вряд ли это кому-то добавит уверенности. После такого вряд ли кто-то будет хорошо чувствовать себя в «рамке», не волнуясь ни за что. Вратари, конечно, должны быть психологически непробиваемыми. Но все равно, думаю, что если есть доверие, голкипер должен выручать, а если он чувствует себя неуверенно, то и в «рамке» неуверенно действует.
- Вопрос по вашей теме: нападение. Как бы оценили линию атаки спартаковцев?
- Опять же ребята не могут реализовать моменты, не могут дожать соперника. Если Куинси Промес отличается конструктивными действиями, то остальные ничего особенного в атаке не демонстрируют. Реализация опять же страдает. И тоже чувствуется неуверенность.
- Спартаковцы провели прошедшую трансферную кампанию далеко не активно. Согласны?
- Чтобы так говорить, нужно знать, что в клубе происходит. Со стороны делать выводы трудно. Может быть, наоборот, это удачная трансферная политика. Конечно, любая команда должна усиливаться. Когда есть такая возможность. Ну, наверное, возможности нет... Видимо, ограничены чем-то были. Мы не знаем финансовую политику команды: сколько было выделено средств на трансферы и каких игроков хотели получить. Или, может быть, хотели остаться с той командой, с которой выиграли чемпионат страны.
- Что скажете о новичках Марио Пашаличе и Марко Петковиче?
- Пока рано делать какие-то выводы. Они появились совсем недавно. Им нужно набирать форму, вливаться в коллектив, участвовать в тактических схемах, чтобы понимать, чего от них хотят... На все это нужно время. Но самое главное — набрать форму: когда игрок находится в оптимальных кондициях, ему все дается легче. Грамотный игрок может легко вписаться в схему.
- Какие надежды связываете с новичком Педро Рошей, несколько дней назад перешедшем в «Спартак» из бразильского «Гремиу»?
- Если его взяли — значит с ним связаны какие-то надежды, что на него рассчитывают. Посмотрим, что будет дальше.
- Насколько проходима для «Спартака» группа в Лиге чемпионов?
- Надо ставить задачу выхода из группы в следующий этап. Думаю, именно такая задача и стоит. Нужно максимально набирать очки в домашних матчах, на выезде тоже пытаться что-то взять. А как оно будет — сейчас трудно сказать. Это первая часть нашего разговора: очень много мячей сейчас пропускают... Есть, конечно, о чем волноваться и над чем думать...
- В субботу «Спартак» в 9-м туре РФПЛ встретится в «Рубином»...
- Этот матч должен стать для спартаковцев хорошей проверкой перед Лигой чемпионов. Главным образом, проверкой для обороны. Потому что со стороны «Рубина», уверен будут очень опасные контратаки.
Алина Гущина, Rusfootball.info
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