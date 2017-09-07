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"Уфа" призвала болельщиков прийти на матч с "Краснодаром" в красном

"Уфа" призвала болельщиков прийти на игру 9-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" в красной одежде. Напомним, матч состоится 10 сентября на стадионе "Нефтяник".

"В перерыве матча состоится розыгрыш поездки в Испанию среди владельцев абонементов на домашние игры ФК "Уфа" в сезоне-2017/18.

Определение победителя состоится в перерыве матча. Встречаемся после окончания первого тайма у скамеек запасных (17-18 сектора)", - говорится на официальном сайте "Уфы".

Теги: Уфа
Сегодня, 15:51
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