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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Главный тренер "Марибора": у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу (11)
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Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
Вячеслав Зинков: Мы забили быстрый гол и закрепостились. "Крыльям" надо что-то поменять в своей голове в плане психологии
"Уфа" призвала болельщиков прийти на матч с "Краснодаром" в красном
"Уфа" призвала болельщиков прийти на игру 9-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" в красной одежде. Напомним, матч состоится 10 сентября на стадионе "Нефтяник".
"В перерыве матча состоится розыгрыш поездки в Испанию среди владельцев абонементов на домашние игры ФК "Уфа" в сезоне-2017/18.
Определение победителя состоится в перерыве матча. Встречаемся после окончания первого тайма у скамеек запасных (17-18 сектора)", - говорится на официальном сайте "Уфы".
"В перерыве матча состоится розыгрыш поездки в Испанию среди владельцев абонементов на домашние игры ФК "Уфа" в сезоне-2017/18.
Определение победителя состоится в перерыве матча. Встречаемся после окончания первого тайма у скамеек запасных (17-18 сектора)", - говорится на официальном сайте "Уфы".
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