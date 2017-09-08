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"Марсель" отдал Томаша Губочана в аренду "Трабзонспору"

Защитник "Марселя" и сборной Словакии Томаш Губочан на правах аренды перебрался в "Трабзонспор", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение с 31-летним словаком рассчитано до конца сезона-2017/18.

Как сообщает Transfermarkt, "Трабзонспор" заплатил за аренду 250 тысяч евро.
Теги: Губочан Марсель Трансферы Трабзонспор
Сегодня, 06:50
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№1 Написал: Христина Казанцева (Сегодня, 07:09) #
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