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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (7)
Сборная России осенью сыграет с командами Южной Кореи и Ирана
Сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года сыграет два товарищеских матча. Соперниками российской национальной команды станут сборные Южной Кореи и Ирана.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится на стадионе "ВЭБ Арена" 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на "Казань Арене".
РФС
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится на стадионе "ВЭБ Арена" 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на "Казань Арене".
РФС
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