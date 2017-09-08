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Сборная России осенью сыграет с командами Южной Кореи и Ирана

Сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года сыграет два товарищеских матча. Соперниками российской национальной команды станут сборные Южной Кореи и Ирана.

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится на стадионе "ВЭБ Арена" 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на "Казань Арене".

РФС
Теги: Сборная России Сборная Южной Кореи Сборная Ирана
Сегодня, 17:04
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