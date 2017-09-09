Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рафаэль Варан готов сыграть против "Леванте"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан готов сыграть в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Леванте", информирует Sport.es.

Сообщается, что сегодня футболист впервые тренировался в общей группе со всеми игроками после травмы. Также к тренировкам приступили голкипер Кейлор Навас и полузащитник Каземиро.
Теги: Варан Реал Леванте
Сегодня, 04:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.